Die Vidia Kliniken in Karlsruhe reagieren auf das zunehmende Infektionsgeschehen in der Stadt und setzen die Besuchsmöglichkeit für Angehörige vorübergehend aus. Das Besuchsverbot gilt ab Freitag, 19. November, für alle Standorte der Kliniken.

"Diese Maßnahme dient dem Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter", erklärt Vorstand Karl-Jürgen Lehmann in einer Pressemitteilung. Ausnahmen werden nur in dringenden Einzelfällen und in Absprache mit dem betreuenden Personal auf den entsprechenden Stationen gewährt. "Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Wir wissen um die Bedeutung sozialer Kontakte für den Genesungsprozess, können aber in der derzeitigen Situation den Schutz unserer Mitarbeiter und Patienten nicht gefährden", ergänzt Richard Wentges, Vorstandsvorsitzender der Vidia Kliniken.