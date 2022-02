15.02.2022 13:33 Stuttgart Corona-Exit-Strategie: Kretschmann plädiert für Vorsicht bei Lockerungen

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann plädiert für einen vorsichtigen Öffnungskurs in der Corona-Strategie. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch würden sicher schrittweise Lockerungen beschlossen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Skeptisch äußerte sich Kretschmann zu der Frage, ob man ab dem 20. März ohne Corona-Auflagen auskommen könne. «Der Ausstieg aus so einer Pandemie ist sehr herausfordernd», sagte Kretschmann und verwies vor allem auf Risiken für ungeimpfte, ältere Menschen.