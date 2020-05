vor 2 Stunden Karlsruhe Bundesgerichtshof Karlsruhe: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein?

"Quadratisch. Praktisch. Gut." heißt der Slogan von Ritter Sport. Dürfen trotzdem auch andere Schokoladentafeln quadratisch sein? Darüber verhandelt heute der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Unternehmen in Waldenbuch bei Stuttgart hat sich die charakteristische quadratische Verpackung in den 1990er Jahren als Marke schützen lassen. Der Konkurrent Milka versucht seit einem Jahrzehnt, die Löschung durchzusetzen.