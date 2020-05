vor 1 Stunde Karlsruhe Brand in Karlsruher Innenstadt: Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses leicht verletzt

In der Karlsruher Innenstadt kam es am Sonntagmittag um 13.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner der betroffenen Wohnung in der Leopoldstraße konnten das Haus rechtzeitig verlassen.