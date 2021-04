vor 24 Minuten Gondelsheim Brand in Gondelsheim führt zur Evakuierung von 20 Einwohnern

In einer Garage in der Gondelsheimer Sparbachstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Brand ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Anwesen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache bislang unklar. Der Sachschaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt.