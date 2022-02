09.02.2022 07:08 Karlsruhe Brand in Eggenstein-Leopoldshafen verursacht Schaden von 100.000 Euro

Am Dienstagabend wurde die freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Reihenhaus in der Stuttgarter Straße in Eggenstein-Leopoldshafen gerufen. Die Bewohner der umliegenden Häuer konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Bewohner des brennenden Hauses mussten telefonisch über den Brand informiert werden, da sie nicht Zuhause waren. Die Brandursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.