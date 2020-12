vor 1 Stunde Karlsruhe Mit Sprung aus Fenster gerettet: Brand in Durlacher Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Alten Karlsruher Straße in Durlach ist am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wurde dabei ein 73-jähriger Mann verletzt.