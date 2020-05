vor 4 Stunden Karlsruhe Brand im Städtischen Klinikum: Feuer bricht in Technikraum aus, keine Personen verletzt

Zu einem Brand im Städtischen Klinikum Karlsruhe ist am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt. Das Feuer soll im Keller des Gebäudes C in einem Technikraum entstanden sein.