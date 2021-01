vor 4 Stunden Karlsruhe BMW Fahrer begeht Unfallflucht auf A5 bei Karlsruhe

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hat sich am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der A5 in Fahrtrichtung Freiburg ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Weil sich der Geschädigte aber das Kennzeichen notiert und der Verursacher dieses auch noch an der Unfallstelle verloren hatte, konnte der Fahrer ermittelt und angezeigt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.