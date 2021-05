vor 7 Stunden Karlsruhe "Hier riechts nach Gras": Lüften wird kiffendem Karlsruher zum Verhängnis

Am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, hatte ein 28-Jähriger das Bedürfnis, seine Wohnung in der Blücherstraße zu lüften. Das Problem: In der Wohnung hatte sich ein derartiger Marihuanageruch angesammelt, sodass beim Lüften just zwei Polizisten darauf aufmerksam wurden. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden einige Pflanzen und einige "Cannabisprodukte" vorgefunden und beschlagnahmt. Den Mann erwartet eine Anzeige.