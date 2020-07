vor 4 Stunden Stuttgart Bislang 14 Männer wegen Randale in Stuttgart in Haft

Knapp drei Wochen nach den Krawallen in Stuttgart sitzen 14 mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Derzeit gebe es insgesamt 20 Haftbefehle gegen Tatverdächtige.