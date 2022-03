Nach Angaben des Karlsruher Landratsamtes, sind bislang rund 1.000 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis und bei seinen Kommunen angekommen sind. Der Großteil der Menschen sei derzeit privat untergebracht. Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine sucht das Landratsamt außerdem Dolmetscher für Ukrainisch und Russisch.

Der Landkreis rechne damit, dass schon bald noch mehr Menschen in der Region ankommen. Am Mittwoch erfolgte bereits die erste Zuweisung von Geflüchteten durch Bund und Land an den Landkreis und die Kommunen. Um die Aufnahme der Menschen weiterhin auch kurzfristig stemmen zu können, stehen schon jetzt rund 3.000 Plätze in landkreiseigenen, kommunalen und privaten Unterkünften bereit.

"Wichtig dass alle Menschen erfasst und gemeldet werden"

"Innerhalb kürzester Zeit ist eine große Anzahl an Geflüchteten bei uns angekommen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass alle diese Menschen auch erfasst und gemeldet werden", betont Landrat Christoph Schnaudigel in einer Pressemitteilung.

Dieser Appell gelte insbesondere auch für diejenigen, die privat oder sogar bei Familienangehörigen unterkommen. "Nur mit einer Registrierung erhalten die Geflüchteten wichtige Leistungen wie die Gesundheitsversorgung oder eine Übernahme der Mietkosten", verdeutlicht er das Anliegen. "Eine Rolle spielt das auch für die Kommunen. Um die Belastungen auf alle Städte und Gemeinden gleich zu verteilen, brauchen wir möglichst aussagekräftige Meldungen."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe CDU will Zuschuss für Flüchtlingshelfer: Wird die Hilfsbereitschaft von Karlsruhern bald belohnt statt bestraft?

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, sei man aktuell auf der Suche nach Sprachmittlern, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Dazu gebe es am 1. und 2. April einen kostenlosen Qualifizierungsworkshop. "Im Anschluss können die eigenen Sprachkenntnisse genutzt werden, um Geflüchteten eine barrierefreie Kommunikation in Deutschland zu ermöglichen", so das Landratsamt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Einigkeit im Gemeinderat: Wie Karlsruhe die ukrainischen Flüchtlinge schnell und unbürokratisch versorgen will

Weitere Informationen zur Anmeldung gibt die Ehrenamtskoordination der Kreisintegrationsstelle unter der Telefonnummer 0721 936-77 190 sowie schriftlich per Mail an sprachmittler@landratsamt-karlsruhe.de und über die Website unter www.landkreis-karlsruhe.de/Sprachmittler.