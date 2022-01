vor 3 Stunden Stuttgart Bezahlbarerer Wohnraum auch in Karlsruhe? Mehr Sozialwohnungen in Baden-Württemberg fertiggestellt

Trotz knapper Baumaterialien und hoher Baupreise sind in Baden-Württemberg 2021 deutlich mehr Sozialwohnungen fertig gebaut geworden als in den Jahren zuvor. Nach Angaben der L-Bank sind im vergangenen Jahr 1545 neue, sozial gebundene Mietwohnungen fertiggestellt worden, wie die «Stuttgarter Nachrichten» (Freitag) berichteten. 2020 waren es nur 1131 - in den Jahren davor ein paar Hundert. Hinzu kamen im vergangenen Jahr 411 Wohnungen in schon bestehenden Gebäuden, die in Sozialwohnungen umgewandelt wurden - das waren etwa so viele wie 2020 (412).