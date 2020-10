Achtzehn Bewohner und zehn Mitarbeiter des Seniorenwohn- und Pflegeheims „Albtalklinik“ in Marxzell wurden positiv auf Corona getestet. Ein Bewohner ist nach der Infektionen verstorben. Jetzt werden alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter getestet. Ihre Versorgung ist gewährleistet.

„Das Infektionsgeschehen beschränkt sich bisher auf einen Wohnbereich von 20 der Seniorinnen und Senioren in Pflege. Hinweise, dass sich die Infektion weiter im Heim verbreitet, gibt es bislang nicht“, informiert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Ulrich Wagner.

Schon vor dem Ausbruch wurde das Personal fest einzelnen Wohnbereichen zugeteilt.

Da jedoch mit weiteren schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden müsse, wäre ein betreuender Arzt aus Karlsruher Kliniken über die Situation informiert worden. Um die Versorgung der Bewohner sicherzustellen, wären Mitarbeiter kurzfristig aus dem Urlaub geholt und die Schichtpläne umgestellt worden.

Schon vor dem Ausbruch habe das Heim sein Personal fest einzelnen Wohnbereichen zugeteilt, um im Falle einer Infektion deren Ausbreitung möglichst zu begrenzen. Auch weiterhin würden alle Tätigkeiten in der Pflege mit Schutzausrüstung ohne Materialengpässe erfolgen.

Wie das Virus ins Heim gelangte ist nicht nachvollziehbar.

Zusätzlich würde in Absprache mit dem Gesundheitsamt ein Besuchsverbot verhängt. Für Heimbewohner von stationären Pflegeeinrichtungen und deren Angehörige gab es in Baden-Württemberg seit 1. Juli Lockerungen sowie Erleichterungen für den Regelbetrieb. Noch im Frühjahr wurden in Verbindung mit dem Anstieg der Corona-Zahlen vom zuständigen Sozialministerium sehr strenge Beschränkungen verfügt.

„Da das Virus offensichtlich schon ein paar Tage im Haus zirkuliert ist unklar, ob wir noch sicher eine Quelle identifizieren können. “, so Wagner. Gesundheitsamt und Heimaufsicht des Landratsamts stehen mit den Betreibern der Einrichtung und der Gemeinde Marxzell in engem Austausch.