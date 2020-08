vor 29 Minuten Stutensee Auseinandersetzung zwischen Brüdern: Alkohol und Messer im Spiel

Ein erheblich alkoholisierter Mann rief am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr in Blankenloch die Polizei auf den Plan. Er war mit seinem Bruder in einen Streit geraten. Im Zuge dessen kam unter anderem ein Küchenmesser zum Einsatz.

Die Polizei konnte mit mehreren Streifenbesatzungen den 54-jährigen Mann beim Heraustreten aus seinem Haus widerstandslos festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik überstellt. "Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand", teilt das Polizeipräsidium in einer Pressemeldung mit.