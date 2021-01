vor 7 Stunden Karlsruhe Betrunkener Ford-Fahrer fährt in Durlach gegen Hauswand

Ein 34-Jähriger Ford-Fahrer ist in der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr, in Karlsruhe-Durlach in einem Hinterhof der Hildebrandstraße mit der Hauswand im Einfahrtsbereiches kollidiert. Da durch den Lärm mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses geweckt wurden, konnte der Verursacher von der Polizei kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, dafür einen Promillewert von 1,5. Der Fahrer ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hervor.