vor 1 Stunde Karlsruhe Betrunkene Jugendliche ziehen durch Innenstadt: Polizei zieht dennoch positive Bilanz

Wegen zahlreicher Verstöße und Ausschreitungen in den letzten Tagen zeigt die Karlsruher Polizei zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst an diesem Wochenende verstärkt Präsenz an belebten Orten in der Stadt, um Ordnungsstörungen und Straftaten im Vorfeld entgegenzuwirken. Unter anderem haben die Ordnungshüter Grünanlagen, wie die Günther-Klotz-Anlage und Ausflugsziele, wie der Durlacher Turmberg im Blick. Die Bilanz von der Nacht auf Samstag fiel laut Polizeiangaben "überwiegend positiv" aus.