Aufgrund einer aufmerksamen Bürgerin konnte am Samstag, den 30. Januar, gegen 24 Uhr, eine hilflose Person vor dem sicheren Erfrieren gerettet werden. Die 38jährige Frau lag vor einem Haus in der Teutschneureuter Straße in Neureut und erbrach sich mehrfach.

Hierauf wurde die Bürgerin aufmerksam, verständigte die Polizei und kümmerte sich in der Folge um die Person. Der hinzugerufene Rettungsdienst attestierte eine starke Unterkühlung. Die Betrunkene gab an, dass sie nach einer Feier von ihren Freunden im Stich gelassen wurde.

Die Namen der Freunde wollte die Person nicht nennen. Die 38-Jährige wurde bis zum nächsten Morgen in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei untergebracht.