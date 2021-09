vor 45 Minuten Karlsruhe Betrunken und aggressiv: 42-Jährige aus Eggenstein-Leopoldshafen beißt Polizeibeamtin ins Bein

Am Dienstagabend fiel einer 19-Jährigen Autofahrerin eine alkoholisierte Frau auf, die auf der Bahnhofstraße in Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs war. Da die Frau sich allerdings sehr aggressiv gegenüber der 19-Jährigen und einem anderen Passanten verhielt, wurde die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle der Beamten leistete die Frau heftigen Widerstand und biss sogar eine Beamtin ins Bein. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.