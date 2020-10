vor 55 Minuten Stuttgart Bereits mehr als 70 000 Corona-Infektionen im Südwesten

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg steigt weiter deutlich und hat inzwischen die Schwelle von landesweit 70 000 Fällen überschritten. Insgesamt haben sich bislang mindestens 70 892 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, das sind 1312 mehr als am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.