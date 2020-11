vor 1 Stunde Karlsruhe Beim Ladendiebstahl in Hagsfeld ertappt: Dieb beleidigt Polizeibeamte

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Samstag, gegen 16.30 Uhr, in einem Supermarkt in Hagsfeld beim Ladendiebstahl erwischt worden. Als die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt den Mann antrafen, mussten sie Beschimpfungen und Spuckattacken über sich ergehen lassen. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Beleidigung und tätlichen Angriffs rechnen.