vor 1 Stunde Kürnbach Sieben Monate alt: Bei Karlsruhe entlaufenes Rind erschossen

Das bei Kürnbach im Kreis Karlsruhe entlaufene Rind ist erschossen worden. Polizisten hätten das Tier am Freitagmorgen in der Nähe einer Straße bei Eppingen angetroffen, sagte ein Sprecherin der Polizei am Freitag. Da es sehr aggressiv gewesen sei und nicht eingefangen werden konnte, wurde das Tier laut Polizei erschossen.