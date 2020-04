vor 1 Stunde Karlsruhe Baustellenmaschine auf A8 bei Wolfartsweier umgestürzt: Sperrung der Ausfahrt - Arbeiter verletzt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, ist eine auf der Baustelle befindliche Maschine auf der A8 in Höhe Wolfartsweier umgestürzt. Die Ausfahrt in Höhe Ettlingen ist gesperrt - der Verkehr auf der A8 selbst aber nicht beeinträchtigt.