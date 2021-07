vor 3 Stunden Karlsruhe Bauarbeiten in der Blücherstraße: Verkehr in der Weststadt wird ab Montag umgeleitet

Ab dem 12. Juli werden Autofahrer in der Umgebung des Stadtklinikums einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Über längere Zeit sollen dort nämlich verschiedene Baustellen vorgenommen werden, die allerdings laut Aussagen der Bauherren so wenige Beeinträchtigungen wie möglich nach sich ziehen sollen.