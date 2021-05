vor 7 Stunden Karlsruhe Bauarbeiten in den Pfingstferien am Karl Wilhelm Platz und in der Haid-und-Neu-Straße

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird es während der Pfingstferien gleich zwei größere Baustellen in der Karlsruher Oststadt geben: Die Haid-und-Neu-Straße und den Karl Wilhelm Platz. Zum einen setzt das Tiefbauamt in der Haid-und-Neu-Straße die Arbeiten an der Radroute 15 fort und zum anderen erneuern die Verkehrsbetriebe die Gleise am Karl-Wilhelm-Platz. Die Bürger müssen mit dementsprechenden Umleitungen rechnen.