vor 2 Stunden Karlsruhe Rad-Diebe in Karlsruhe geschnappt: Bande soll mindestens 70 Fahrräder geklaut haben

Die Polizei hat in Karlsruhe drei mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande festgenommen, die mindestens 70 Fahrräder im Wert von mehr als 150.000 Euro gestohlen haben soll. Die Männer sollen seit Juni hochwertige Fahrräder und Pedelecs im Karlsruher Stadtgebiet geklaut und dann in Polen verkauft haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.