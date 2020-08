Auf der Karlsruher Stadtbahnlinie S1/S11 finden derzeit Umbauarbeiten statt. Aus diesem Grund müssen die Fahrgäste in Richtung Norden auf Busse als Schienenersatzverkehr umsteigen. Doch: Auch die Route der Busse ändert sich nun und die Ersatzhaltestelle "Linkenheim Friedrichstraße" wechselt den Ort.

Seit Beginn der Sommerferien ist der nördliche Streckenast der Stadtbahnlinie S1/S11 für den Bahnverkehr gesperrt, da die Haltestelle Yorckstraße in Karlsruhe barrierefrei umgebaut wird. Aus diesem Grund wurden bis zum 12. September die Buslinien 11 und 15 eingerichtet, welche die Stadtbahn auf ihrem regulären Fahrweg ersetzen.

Nun schlägt der Ersatzbus einen anderen Weg als bislang ein: Von Montag, 10. August, bis einschließlich Samstag, 12. September, folgt der SEV-Bus der Linie 11 nun der Friedrichstraße bis zur Bahnhofstraße und biegt dort in Richtung Karlsruher Straße ab.

Neuer Einstieg: Ersatzhaltestelle wird verlegt

Die Ersatzhaltestelle Linkenheim Friedrichstraße wird deshalb von der Karlsruher Straße in die Friedrichstraße verlegt. "Grund hierfür ist eine Straßenbaumaßnahme in der Karlsruher Straße in Linkenheim", gibt das Verkehrsunternehmen in einer Pressemeldung bekannt.