Der Karlsruher Eisenbahn-Visionär Dieter Ludwig ist am 16. Juli im Alter von 81 Jahren gestorben. Sein Lebenswerk hat das Bahnfahren weit über die Stadtgrenzen hinaus geprägt. Ob online oder handschriftlich: Bürger können in eigens bereitgestellten Kondolenzbüchern ihre Anteilnahme ausdrücken.

Möglichst viele Menschen aus nah und fern sollen Gelegenheit haben, Karlsruher "Straßenbahnahn-Papst" Dieter Ludwig einige Worte als Geleit zu geben und ihre Anteilnahme auszudrücken.

Dies wird zum einen online über eine eigens eingerichtete Website möglich sein. Es ist das erste Mal, dass die Stadt Karlsruhe eine solche nach einem Trauerfall eingerichtet hat.

Wer lieber handschriftlich seine Anteilnahme ausdrücken möchte, dem stehen drei Kondolenzbücher bereit: im Karlsruher Rathaus am Marktplatz im vorderen Erdgeschoss-Foyer, bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe in der Tullastraße 71 und bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in der Schöllbronner Straße in Ettlingen.

Bis einschließlich Mittwoch, 29. Juli, sind Bucheinträge zu folgenden Zeiten möglich: jeweils zwischen 9 und 18 Uhr im Rathaus, von 8.30 bis 15 Uhr bei den VBK sowie zwischen 9.30 und 11 Uhr bei der AVG.

Oberbürgermeister Frank Mentrup hielt in Buch wie Internetauftritt des Rathauses zum Auftakt fest: "Mit Dr. Dieter Ludwig ist ein Jahrhundertmensch von uns gegangen! Wir haben ihm viel zu verdanken und verneigen uns vor seiner Lebensleistung. Er wird in Karlsruhe unvergessen bleiben!"