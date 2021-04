Die Deutsche Bahn erneuert die Oberleitungsanlage zwischen Karlsruhe und dem Abzweig Bashaide bei Rheinstetten. Die Maßnahme soll die Stromversorgung der Neubaustrecke sichern. Damit will die Deutsche Bahn die Voraussetzungen für eine moderne und leistungsfähige Schieneninfrastruktur. 216 neue Masten sollen aufgestellt werden.

"Gearbeitet wird zwischen dem Hauptbahnhof und dem Erlengraben in Karlsruhe. Um die Standfestigkeit der Maste zu gewährleisten, müssen die Fundamente entsprechend groß sein. Dazu kommt in folgenden Nächten von 23 bis 4 Uhr eine Ramme zum Einsatz:

Nacht Sonntag/Montag, 18./19. April, bis Nacht Mittwoch/Donnerstag, 21./22. April

Nacht Freitag/Samstag, 23./24. April

"Leider sind die Arbeiten mit Baulärm verbunden, der in einem Radius von zwei Kilometern zu hören ist. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die Bahn um Entschuldigung. Sobald die Fundamente hergestellt sind, werden die Maste gesetzt", erklärt die Bahn in einer Pressemitteilung.

Anschließend erfolgt nach und nach die Montage der Oberleitungsanlage. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Ende 2021. Für einzelne Arbeiten muss die Bahnstrecke von Karlsruhe über Durmersheim bis Rastatt gesperrt werden. Die Maßnahmen sind in Bauphasen unterteilt. So kann die Bahn Wochenenden, Feiertage und die Ferien nutzen, in denen weniger Züge fahren.