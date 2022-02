vor 51 Minuten Stutensee Autounfall bei Blankenloch: 34-Jährige leicht verletzt

Am Samstagabend wurde eine 34-jährige Autofahrerin bei einem Unfall an der Einmündung von der Landestraße 559 zur Lorenzstraße leicht verletzt. Darüber informiert die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.