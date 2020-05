Die Karlsruher Innenstadt könnte bald autofrei werden - und das ausgerechnet an verkaufsoffenen Sonntagen

An verkaufsoffenen Sonntagen zum Shoppen in die Innenstadt fahren - allerdings nicht mit dem Auto. Das fordert die Fraktion der Karlsruher Linke im Gemeinderat. Der Gedanke hinter den autofreien Sonntagen: Die Lebensqualität und das Klima in der City nachhaltig zu verbessern. Geht Karlsruhe damit den nächsten Schritt in Richtung autofreie Innenstadt?

"Die Diskussion um eine autofreie Innenstadt führen wir hier in Karlsruhe schon lange", sagt Linke-Stadtrat Lukas Bimmerle im Gespräch mit ka-news.de. Da andere Städte wie Frankfurt oder Stuttgart hierzu bereits Initiativen gezeigt hätten, müsse die Fächerstadt nun nachziehen.

Positive Auswirkungen auf Aufenthaltsqualität und Klima

Die Idee: Die Einführung von autofreien Sonntagen. An ihnen soll getestet werden, welche Auswirkungen eine autofreie Innenstadt auf die Nutzung von Autos, Bahnen und Busse hat. "Die Bürger können sich freier bewegen und es würde weniger Lärm entstehen - so könnten wir damit einen Beitrag leisten, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern", sagt Bimmerle. Und: "Wenn die Menschen weiter außerhalb parken müssten, hätte das zudem positive Auswirkungen auf das Klima."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Grüne wollen Verkehrsversuch in der Karlstraße: Wird der Europaplatz bald "autofrei"?

Für die Umsetzung schlägt die Linke konkrete Termine vor: Die drei kommenden verkaufsoffenen Sonntage am 13. und 20 September und am 11. Oktober sowie während der diesjährigen europäischen Mobilitätswoche von Mittwoch, 16., bis Dienstag, 22. September. Der gesperrte Bereich soll zwischen der Fritz-Erler-Straße im Osten, dem Zirkel im Norden, der Reinhold-Frank-Straße im Westen und der Kriegsstraße im Süden verlaufen.

Vollbildanzeige

"Die Toleranz wird kommen"

Doch warum ein solches Verbot während der stark frequentierten verkaufsoffenen Sonntage? "An normalen Tagen wäre ein solches Vorhaben nicht sinnvoll, da es zu wenig Verkehr gäbe, um Rückschlüsse auf die Verkehrsströme und die veränderte Nutzung des ÖPNV zu ziehen", erklärt Lukas Bimmerle. Aus den gleichen Gründen habe die Stadt im vergangenen Jahr das Bus- und Bahnfahren an den Adventswochenenden kostenlos

gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruhe ist zuversichtlich, dass Zirkel autofrei bleibt - ein Problem muss allerdings noch gelöst werden

Dass das manche einkaufsfreudigen Karlsruher etwas kritischer sehen könnten, kann der Linke-Stadtrat verstehen. "Es ist ein Eingriff in das normale Mobilitätsverhalten, aber es ist notwendig, um das Ziel einer klimaneutralen Stadt weiter voranzutreiben", sagt er gegenüber ka-news.de und ergänzt: "Die Toleranz wird kommen, wenn die Menschen die positiven Effekte sehen."

Problem: Sperrung ist rechtlich nicht zulässig

Ganz so überzeugt ist die Stadt Karlsruhe von der Idee allerdings noch nicht. Das Problem: Eine flächendeckende Sperrung der City, allein mit dem Ziel einer autofreien Innenstadt, sei rechtlich derzeit nicht zulässig. "Das Ziel, den motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten, reicht hierfür nach geltender Rechtslage nicht aus", schreibt sie in ihrer Stellungnahme.

Im Rahmen einer Veranstaltung oder Versammlung, die die gesperrten Bereiche für sich beansprucht, sei dies allerdings möglich. Für den verkaufsoffenen Sonntag am 11. Oktober seien derzeit aber lediglich "Aktivitaten des Einzelhandels oder anderer Gruppierungen auf den innerstadtischen Platzen" geplant. "Hierfur sind keine Straßensperrungen erforderlich", so die Stadt weiter. Man müsste zudem die Erreichbarkeit der Innenstadt für Kunden aus der Region rund um Karlsruhe sowie die rechtlichen Belange der Anwohner oder Parkhausbetreiber beleuchten.

"Haltung der Stadt nicht ganz nachvollziehbar"

Um die rechtlichen Restriktionen für den autofreien Sonntag zu umgehen, hat die Linke ihrem Antrag den Vorschlag eines Mobilitätsfestivals hinzugefügt, welches während der Sperrungen in der Innenstadt für alternative Mobilitätsformen werden soll. "Dass die Stadt unseren Vorschlag in ihrer Stellungnahme nicht aufgegriffen hat, ist für uns nicht ganz nachvollziehbar", sagt Stadtrat und Mit-Fraktionsvorsitzender Bimmerle. "Auch in Stuttgart wurde eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt. Meiner Ansicht nach ist die juristische Grundlage hier dadurch durchaus gegeben."

Um die Details des Projekts herauszuarbeiten, wünsche er sich daher, dass der Antrag in der morgigen Sitzung des Gemeinderates - von den Grünen und der SPD unterstützt - in die entsprechenden Fachausschüsse verwiesen wird. "Auch der kostenlose ÖPNV im Advent hat eine Mehrheit gefunden, dann sollte man auch die autofreie Innenstadt in der Praxis testen können", sagt Bimmerle.

Autofreier Sonntag erst ab 2021

Selbst wenn während der verkaufsoffenen Sonntage nicht realisiert werden sollte - von Seiten der Stadt könne man sich einen autofreien Sonntag während der Mobilitätswoche als Reallabor durchaus vorstellen. Kurzfristig sei das aber nicht umsetzbar. "Mit einer Realisierung könnte daher erst ab 2021 gerechnet werden", heißt es in der Stellungnahme weiter.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe In der Karlsruher Innenstadt sollen weniger Autos fahren - 4 Ideen wie das gelingen könnte

Darauf will man bei der Linke allerdings nicht warten. "Sollte unser Antrag abgelehnt werden, werden wir ihn auch weiterhin auf die Tagesordnung setzen", so Lukas Bimmerle im Gespräch mit ka-news.de. Auch andere Initiativen, etwa eine alternative Nutzung privater Parkhäuser im Zuge der Mobilitätswende, wolle man in Zukunft angehen. "Ich bin überzeugt, dass der Gemeinderat irgendwann die Richtung der autofreien Innenstadt einschlagen wird - und bis dahin werden wir weiter Druck machen."