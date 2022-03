Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe soll sich in der Nacht auf Donnerstag ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen haben, als dieser auf dem Herdweg in Richtung Hagsfeld unterwegs war. Der Mann konnte das Auto eigenständig verlassen, nachdem es im Böschungsbereich des Pfinzentlastungskanals wieder auf den Rädern landete. Das Auto rollte daraufhin ins Wasser und musste geborgen werden. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Unfallhergang konnte folgendermaßen rekonstruiert werden: Der Pkw-Führer stieß im Bereich der Unfallstelle gegen den dort zirka 25 cm hohen Bordstein. Dabei schanzte er auf und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam im Böschungsbereich zum Pfinzentlastungskanal wieder zum Stehen, sodass der Fahrzeugführer den Pkw ohne fremde Hilfe verlassen konnte. Das Fahrzeug selbst rollte schließlich in das Gewässer und kam dort dann endgültigen zum Stehen.

"Zur Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser musste ein Kran eingesetzt werden, die Befestigung des entsprechenden Equipments wurde durch Taucher der DLRG realisiert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, weitere Schäden, auch Umweltschäden, konnten aktuell nur in der Form von Beeinträchtigungen der Grasnarbe festgestellt werden. Der Streckenabschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden, die Berufsfeuerwehr war zur Klärung weiterer möglicherweise betroffener Personen in dem Pkw eingesetzt", heißt es in der Mitteilung weiter.