In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf den Straßen mehrere Autos aufgebrochen und mutmaßlich nach Wertgegenständen durchsucht, Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.55 Uhr und 05.50 Uhr wurden in Karlsruhe im Bereich der Blumenstraße bei einem weißen Auto und in der Douglasstraße bei einem schwarzen Auto die Seitenscheiben eingeschlagen und zu mindestens ein Fahrzeug durchwühlt.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen machen können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 0721 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung.