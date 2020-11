vor 6 Stunden Karlsruhe Aussichtsplattform und Spielplatz in Karlsruhe geräumt

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, stellten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Karlsruhe auf der Aussichtsplattform und dem benachbarten Erlebnisspielplatz am Karlsruher Turmberg eine große Anzahl an Personen fest. Nachdem der KOD die Menschen zum Gehen aufgefordert hatte, wurde die Plattform mit einem Zaun abgesperrt.