Der Generalintendant des badischen Staatstheaters wurde vom Verwaltungsrat nach überwältigender Mehrheitsentscheidung aus dem Amt gehoben.

Der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters hat in einer Sondersitzung am Mittwoch, den 7. Juli, in Karlsruhe Peter Spuhler mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt als Generalintendant abberufen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landes Baden-Württemberg hervor.

Die Entscheidung des Gremiums erfolgte ohne Gegenstimme. Das Dienstverhältnis wurde außerordentlich gekündigt. Da es sich um eine Personalangelegenheit handelt, werden weitere Informationen und Details dazu nicht bekanntgegeben.