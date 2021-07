Ausleih-Boom in Karlsruhe: KVV stellt 300 neue Nextbikes zur Verfügung

Pünktlich zum Start der Sommerferien stocken die Stadt Karlsruhe und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) die Flotte der KVV.nextbikes um 300 Fahrräder auf. Somit stehen den Karlsruhern ab heute insgesamt 640 Leihfahrräder in der Fächerstadt zur Verfügung. Das gab die KVV in einer Pressemitteilung bekannt. Damit reagiere die Stadt und der KVV auf die zuletzt "steil angestiegenen Ausleihzahlen" im Juni und Juli, wobei auch das jüngste Karlsruher "Schienen-Chaos" seinen Teil dazu beitrug.

Die mit Abstand meisten Ausleihen fänden im Fahrsegment 15 Minuten Fahrzeit statt, wobei der pendlerstarke Karlsruher Hauptbahnhof als stärkster Ausleihort fungiere. Dicht gefolgt vom KIT Süd.

Die meisten Ausleihvorgänge gäbe es abends, zwischen 18 und 20 Uhr, vormittags gegen 10 Uhr und am Nachmittag, um 15 Uhr.

Über 40.000 Ausleihen im Juli

Dank der Flexzone könnten die Leihfahrräder in Karlsruhe an jeder Straßenecke abgestellt und dort dann wieder vom nächsten Kunden ausgeliehen werden. Die Ausleihe erfolge bequem über die kostenlosen Mobilitäts-Apps KVV.regiomove, KVV.mobil oder die nextbike-App.

"Wir sind begeistert, wie viele Menschen mittlerweile das Angebot KVV.nextbike nutzen. Jedes Rad wird aktuell im Schnitt 4,5 mal pro Tag ausgeliehen“, sagt Alexander Pischon, Geschäftsführer des KVV. Allein im Juli seien bereits rund 40.500 Ausleihen verzeichnet worden. Im Vergleich wurden im gesamten Juli 2020 rund 20.000 Fahrräder der Flotte in Karlsruhe ausgeliehen. Im Mai 2021 rund 26.000.

Ein Spitzenmonat sei auch der zurückliegende Juni gewesen: Rund 41.000 Ausleihen wurden registriert. Das sei zum Teil auch auf das Schienenfiasko in Karlsruhe zurückzuführen.

"Wir mussten Mitte Juni unerwartet ganz plötzlich einen weiten Teil unseres Schienenverkehrs in Karlsruhe einstellen, weil sich in der Hitze Vergussmaterial auf den Gleisen verteilt hatte. Glücklicherweise konnten wir unseren Kunden mit den KVV.nextbikes eine Alternative bieten, die offensichtlich dankend angenommen wurde“, so Pischon.