Karlsruhe Aufruf zur "Earth Hour" in Karlsruhe: Am 27. März gehen für eine Stunde die Lichter aus

Zum 15. Mal ruft der WWF zur weltweiten "Earth Hour" auf. So sollen am 27. März, um 20.30 Uhr, die Beleuchtungen bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten abgeschaltet werden, um gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz und gegen das Artensterben zu setzen. Das gibt der WWF in einer Pressemitteilung bekannt. In Karlsruhe werden zum Beispiel der Turmberg und die Kirche St. Bernhard ihre Lichter ausschalten. Auch Privathaushalte können sich an dem Vorhaben beteiligen.