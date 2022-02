vor 1 Stunde Karlsruhe Aufruf: Evangelische Jugend Baden sucht Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge

Die Evangelische Jugend in Baden hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, Unterbringungsmöglichkeiten und weitere Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine anzubieten. Das gab der Evangelischer Oberkirchenrat in einer Pressemitteilung bekannt. "Die Evangelische Jugend Baden ist bestürzt über den neu ausbrechenden Krieg inmitten Europas. In dieser dramatischen Lage muss, wo immer möglich, konkrete Hilfe angeboten werden“, erklärte Landesjugendpfarrer Jens Adam (Karlsruhe).