vor 54 Minuten Karlsruhe Aufgrund von Corona: Weihnachtsmarkt in Durlach fällt aus

Am heutigen Tag gab die Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. (Arge) bekannt, dass der Weihnachtsmarkt in Durlach nicht stattfinden werde. Das liege in erster Line an einem befürchteten Fernbleiben von Kunden und Verkäufern