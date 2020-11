Der Grötzinger Tunnel wird in der Zeit vom 16. November bis zum 19. November zwischen 19 Uhr und 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Dies verkündigte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist der B-10-Tunnel in Grötzingen von Montag, 16. November, bis Donnerstag, 19. November, jeweils von 19 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In dieser Zeit wird der Verkehr durch die Augustenburgstraße umgeleitet. Tagsüber ist der Tunnel ungehindert befahrbar.

Das Tiefbauamt bittet für die mit der Reinigung verbundenen Verkehrsbehinderungen und Geräuschentwicklungen um Verständnis.