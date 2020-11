vor 6 Stunden Auf frischer Tat ertappt: Pedelec-Diebe in Karlsruhe verhaftet

Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei in Karlsruhe am Freitagabend, gegen 18 Uhr, zwei Männer auf frischer Tat fest, die gerade ein Elektrofahrrad aus einem Hinterhof stehlen wollten. In der Wohnung des einen Verdächtigen fanden die Beamten wenig später ein weiteres, mutmaßlich gestohlenes Fahrrad. Die Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls.