vor 2 Stunden Verena Müller-Witt Eggenstein-Leopoldshafen Atommüll in Karlsruhe: Neue Zwischenlager bei Eggenstein-Leopoldshafen eingerichtet

Die Frage danach, wie Atommüll in Zukunft gelagert werden soll ist nicht neu. Dass es hinter den Mauern des Campus Nord vom Karlsruher Institut für Technologie ein neues Zwischenlager eingeweiht wurde, allerdings schon. So haben sich zu Wochenbeginn einige Vertreter der Anti-Atom-Initiative Karlsruhe, des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) zu einer Mahnwache versammelt. Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe (KTE) hat darauf reagiert und zu einem Informationsrundgang in den neuen Hallen eingeladen, die noch im Jahr 2021 in den Betrieb gehen sollen. Für beide Lager wurde eine Summe von zirka 100 Millionen Euro fällig.