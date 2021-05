Arbeiten in der Nacht: VBK beginnt mit Haltestellen-Umbau in Daxlanden

Ab dem Jahr 2022 sollen insgesamt acht Haltestellen in Daxlanden barrierefrei sein. Aus diesem Grund wollen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ab dem 10. Mai mehrere Nächte lang Bohrungsarbeiten entlang des Schienennetzes durchführen. Diese seien für die Erneuerung der Gleise und damit langfristig für die Barrierefreiheit notwendig.

Insgesamt zehn Nächte lang sollen die Bohrungen zwischen 19 und 6 Uhr durchgeführt werden. Begonnen werde zum Abend des 10. Mai entlang der Strecke zwischen Eckener Straße und Rappenwört (Daxlanden). Bis zum frühen Morgen des 21. Mai seien die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen, berichtet die VBK in einer Pressemitteilung.

Die Bohrungen seien aufgrund der geplanten Sanierungen am Gleis unumgänglich. Gleichzeitig sollen aber Maßnahmen getroffen werden, die Lärmbelästigung auf ein Minimum zu reduzieren, so die weitere Mitteilung. Gearbeitet werde außerdem an wechselnden Standorten, sodass die Geräuschkulisse für die Anwohner nur eine einzige Nacht hörbar bleibt.

Mit Abschluss der geplanten Sanierungsarbeiten 2022, wolle die VBkacht Haltestellen in Daxlanden barrierefrei umbauen und modernisieren. Dazu zähle auch eine Instandsetzung von Signal- und Fahrleitungsanlagen.

Die für den Umbau vorgesehenen Haltestellen sind: