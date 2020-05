vor 1 Stunde Karlsruhe Anwohner findet 20 Kilo schweren Steinkopf im Garten: Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstag, 25. April, erhielt die Karlsuher Polizei einen wohl eher ungwöhnlichen Anruf: Ein Anwohner der Yorckstraße hatte in seinem Garten den abgetrennten Steinkopf einer Statue aufgefunden. Nachdem die Beamten den Kopf in ihren Streifenwagen geladen hatten, klärte ein weiterer Anruf den Hintergrund der Herkunft.