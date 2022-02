vor 7 Stunden Stuttgart "Antonia" bringt Orkanböen: Gefahr in Nacht zu Montag

Mit dem Tief "Antonia" droht in der Nacht zu Montag der nächste schwere Sturm in Baden-Württemberg. Während der Südwesten die Sturmtiefs "Ylenia" und "Zeynep" zuletzt relativ glimpflich überstanden hat, könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) diesmal noch heftiger werden. Für Karlsruhe sagen die Experten von 22 bis 6 Uhr morgens schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 90 Stundenkilometern voraus. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen um 105 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.