vor 2 Stunden Karlsruhe ANIKA-Kundgebung auf Karlsruher Schlossplatz: "Solidarität ist kein Charity"

Neben der großen Demonstration des 1. Mai-Bündnis Karlsruhe fand am Karlsruher Schlossplatz eine Kundgebung des Netzwerks Anarchismus in Karlsruhe (ANIKA) statt. Dabei prangerten vier Sprecher unter anderem die (finanziellen) Hilfen der Regierung infolge der Corona-Pandemie an und forderten mehr zwischenmenschliche Solidarität. Zirka 60 Menschen sind laut ANIKA zur Kundgebung auf dem Schlossplatz erschienen.