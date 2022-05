vor 1 Stunde Linkenheim Hochstetten Angriff in Linkenheim-Hochstetten: Teenie-Gruppe attackiert zwei Männer und raubt Silberkette

Eine unbekannte Personengruppe ( sechs bis sieben Personen) griff am Dienstag, gegen 17 Uhr, an der S-Bahnhaltestelle Grenzstraße in Linkenheim-Hochstetten zwei junge Männer im Alter von 23 und 19 Jahren an und raubte eine Silberkette. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.