vor 9 Stunden Karlsruhe Angriff am Karlsruher Vorschlossplatz: 15-Jähriger krankenhausreif geprügelt

Wie aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei hervorgeht, sollen zwei Jugendliche am Samstag, den 9. Oktober, am Karlsruher Vorschlossvorplatz von einer etwa 10-köpfigen Gruppe körperlich angegangen worden sein. Hierbei wurde einer der beiden so schwer verletzt, dass er bewusstlos wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hintergründe der Tat sind unklar.