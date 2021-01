Egal ob Regen, Sonnenschein oder Schnee: Seit mehreren Tagen treibt im Blankenlocher Baggersee ein Boot mitsamt Fischer umher. Teils verwunderte und auch besorgte Bürger stellten sich die Frage, was es mit dem mysteriösen Fischer auf sich hat. Diese konnte nun geklärt werden.

Seit mehreren Tagen wunderen sich einige Bürger des Stutenseer Stadtteils über den Angler mit Boot, der am beziehungsweise auf dem Blankenlocher Baggersee Tag und Nacht zu sehen ist.

Angler-Puppe dient als Vogelscheuche

Ist der Angler echt? Handelt es sich um eine Puppe und warum befindet sie sich auf einem Boot? Waren Fragen die viele bewegten. Bei näherer Betrachtung war schnell klar, dass es sich hier um eine Puppe in Verkleidung eines Anglers handelte.

Mithilfe des am See beheimateten Angelsportverein Blankenloch, konnte das Rätsel schnell aufgelöst werden. Laut Christian Lang, zweiter Vorsitzender der Angler, hatte der Verein immer wieder mit Schwärmen von Kormoranen zu kämpfen. Eine Gruppe von 20 bis 25 Vögeln flog regelmäßig über den See und der Fischbestand ging durch Fischraub deutlich zurück. Teilwiese wurden Fische auch verletzt zurückgelassen.

Vögel bleiben fern

Als vorübergehende Lösung wurde eine Schaufensterpuppe angeschafft, welche als Fischer verkleidet wurde um sie auf dem Boot im See zu fixieren. "Die Idee schaffte uns zumindest den Vorteil einer 24 Stunden Lösung", so Lang. Wie lange sich die Vögel von der Vogelscheuche auf dem Wasser fernhalten bleibt abzuwarten. "Die Maßnahme zeigt auch schon Wirkung – ob es allerdings eine dauerhafte Lösung ist bleibt abzuwarten, so Lang.

Aktuell scheint die Anschaffung jedenfalls sehr erfolgreich zu sein, denn die Kormorane bleiben fern und der "mysteriöse Fischer von Blankenloch" ist den Autofahrern entlang der L558 zum Industriegebiet auch nicht entgangen.