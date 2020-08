An Friedrichs- und Werderplatz: Streitigkeiten sorgen für Verletzte - auch von Unbeteiligten

Am Karlsruher Werderplatz versprühte eine 23-Jährige im Zuge eines Streites mit ihrem Ex-Partner Tierabwehrspray. Dabei wurden rund 58 Menschen aus zwei nahe gelegenen Gaststätten verletzt. Der Ex-Partner und eine weitere Person mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Friedrichsplatz mussten die Beamten gleich mehrfach aufgrund Streitigkeiten ausrücken. Das teilt die Polizei in einer Meldung an die Presse mit.

Am Karlsruher Werderplatz kam es kurz nach 19.30 Uhr am Donnerstagabend im Bereich des Indianerbrunnens zu Streitigkeiten zwischen der 23-jährigen Beschuldigten und ihrem 26 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten. Die Tatverdächtige nahm währenddessen ein freiverkäufliches Tierabwehrspray in die Hand und sprühte aus wenigen Metern Entfernung einen breitgefächerten Stoß in Richtung des Ex-Partners.

Der Sprühnebel verbreitete sich in Richtung der beiden nahe gelegenen, gut besuchten Außenbewirtschaftungen zweier Gaststätten und zog auch in die Räumlichkeiten einer Bar. Mehrere Gäste verließen daraufhin fluchtartig den Innenraum. Insgesamt 58 namentlich bekannte Personen klagten über vorübergehenden Reizhusten, Lidschmerzen und Schluckbeschwerden. Der 26-jährige Ex-Freund und ein weiterer Geschädigter im Alter von 22 Jahren mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Beschuldigte konnte von Polizeibeamten in ihrer Wohnung in der Marienstraße angetroffen werden. Dort wurden zwei offenbar benutzte Spraykartuschen beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Friedrichsplatz kam es am Donnerstag gleich zu mehreren Polizeieinsätzen. Innerhalb einer Personengruppe kam es laut Polizei immer wieder zu Ordnungsstörungen und Straftaten. Nach einem Drogenfund und einer Schlägerei, bei der auch eine Zeltstange und eine Bierflasche als Waffen eingesetzt wurden, nahmen die eingesetzten Polizisten schließlich zwei Männer in Gewahrsam.

Biss in den Finger

Seit den Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein gerieten immer wieder Angehörige einer Personengruppe auf dem Friedrichsplatz und dem benachbarten Nymphengarten in Streit. Um 14.07 Uhr schlugen und traten zwei 30- und 40-jährige Männer nach einem Streitgespräch aufeinander ein. Der 30-Jährige biss seinem Kontrahenten dabei auch in den Finger.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen rund fünf Gramm Marihuana, Verpackungsutensilien für Drogen und einen hohen dreistelligen Geldbetrag, der mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammt. Beide Männer mussten zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren werden.

Um 15.32 Uhr kam es dann im Nymphengarten zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 39- und 51-jährigen Männern, die eine herbeigeeilte Polizeistreife noch vor einer gewaltsamen Eskalation schlichten konnte. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufklärung klagte einer der Beteiligten über akute Drogenentzugserscheinungen, weshalb er vor Ort vom Rettungsdienst untersucht wurde.

Dritter Einsatz innerhalb kurzer Zeit

Um 18.32 Uhr musste die Polizei erneut zum Friedrichsplatz anrücken, nachdem sich dort zwei Männer geprügelt hatten, die bereits zuvor aufgefallen waren. Bei der Auseinandersetzung schlug ein 39-jähriger Tatverdächtiger mit einer Zeltstange nach einem 30-jährigen Mann, ohne ihn zu treffen.

Der 30-Jährige zerschlug daraufhin eine Bierflasche auf dem Kopf seines Gegenübers und verletzte ihn dabei leicht. Die Polizisten mussten beide Männer zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Bei mehreren beteiligten Personen stellte die Polizei schon seit dem Nachmittag zum Teil erhebliche Alkoholisierungen fest. Kai Lampe, Pressestelle